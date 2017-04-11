

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (DERSİAD), İBB Deniz Köşk Toplantı Salonu'nda düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve İş Dünyasının Kazanımları" konulu programda Anayasa değişikliğini değerlendirdi.







Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin inançları üstündeki baskının ekonomik baskıyı da beraberinde getirdiğini aktararak, ekonomi büyümediği için bağımsızlığın da kazanılamadığını söyledi.







ERDOĞAN'DAN SONRA BİRAZ SIKAR







Erdoğan, 15 Temmuz'un yönetim sistemini düzelten ve toparlayan bir anayasal değişikliği gerekli hale getirdiğini belirterek, onun için şu anda bu değişikliğin yapılma zorunluluğu olduğunu söyledi. "Babam diye söylemiyorum, Bu değişikliği Tayyip Erdoğan varken yaptık yaptık. Bu değişiklik Tayyip Erdoğan sonrası için lazım ama böyle bir değişikliği Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye yapabilir mi? Bana sorarsanız biraz sıkar."diyen Erdoğan, "14 yıl koalisyon olmadan, dünyadaki ekonomik krizlere rağmen Türkiye'yi böylesine yönettiği için Tayyip Erdoğan büyük bir imtihan verdi ama sonra ne olacak? Bu değişikliği, Tayyip Erdoğan'ın kendisi için yaptığı bir değişiklikmiş gibi anlatmaya çalışanların hezeyanlarını görmemiz lazım.







kaynak:yeniakit