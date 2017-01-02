Valiliği İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi
Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı
Katliam Öncesi Reina'nın Sayfasına Bunları Yazdı
Tbb'den Reina'daki Terör Saldırısını Övenlere Yönelik Suç Duyurusu
Mogadişu Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü
Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş
Hastanelerde Yeni Ücretler Belli Oldu
Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı
Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı
İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması
Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı
Büyükelçi Uyurken, Biz Yan Odada...
Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı
Afganistan'da Camiye Bombalı Saldırı
26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!
El Bab'dan Son Dakika!
Geleceğin Otosunda Türkiye İmzası Var
En İyi Ses Kayıt Uygulamaları!
Ücretsiz Ekran Görüntüsü Kaydetme Uygulamaları!

bildiklerinizi unutun meğer doğru değilmiş

BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN MEĞER DOĞRU DEĞİLMİŞ

Diyetlerin saçma olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, ezber bozacak açıklamalar yaptı. İştahı kapatmanın değil açmanın kilo verdirdiğini, diyetlerin insan vücuduna yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Dr. Özgönül, şunları kaydetti:

Tarih : 02 Ocak 2017, 13:31
Puan Ver : Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş(8/10)10


"Bizi şişmanlatan yemek değil, sindirememek. Bütün diyetler terk edilmelidir. İştahınızın açık olması iyi bir şey, sakın onu kapatmayın. Her şeyden doyana kadar ama sindirebildiklerinizi yiyin. Zayıflama ilaçlarından uzak durun. Mide operasyonları çok riskli ve sakıncalı.



Kepek ekmek aldatmacadır, sindirimi çok zordur. Kızartma ve hamur işleri kilo aldırmaz. Tatlı da yiyin ama ölçülü. Ara öğün lafı aldatmacadır. Normali 3 öğündür. Acıkmadan yemeyin, doyana kadar yiyin. Büyük tuvalete çok giden sevinmesin, üzülsün. Çünkü yediklerini sindirmeden atıyor."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bildiklerinizi  Unutun  Meğer  Doğru  Değilmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER