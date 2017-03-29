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bilecik'te terör operasyonu: 1 kişi gözaltında

BİLECİK'TE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 29 Mart 2017, 14:07
Puan Ver : Bilecik'te Terör Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında(8/10)8


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Bedevi'yi, Bozüyük ilçesinde gözaltına aldı.



Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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