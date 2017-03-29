BİLECİK'TE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Bedevi'yi, Bozüyük ilçesinde gözaltına aldı.
Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
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