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Bilerek Kart Gören Real Madridli Carvajal'a UEFA Soruşturması

BİLEREK KART GÖREN REAL MADRİDLİ CARVAJAL'A UEFA SORUŞTURMASI

UEFA, Real Madrid'in APOEL ile oynadığı maçta taç atışını bir türlü kullanmayarak sarı kart gören Carvajal için "Bilerek kart görme" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 18:40
Puan Ver : Bilerek Kart Gören Real Madridli Carvajal'a Uefa Soruşturması(10/10)6

Real Madrid'in APOEL ile oynadığı maçta taç atışını bir türlü kullanmayarak sarı kart gören ve grupta anlamını yitirmiş Borussia Dortmund maçında cezasını çekecek olan Carvajal için "Bilerek kart görme" gerekçesiyle soruşturma başlattı.25 yaşındaki futbolcu Apoel ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının son anlarında 6-0 galiplerken taç atışını bir türlü kullanmayarak sarı kart görmüştü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı üç maçta da sarı kart gören ve grupta anlamı kalmamış Borussia Dortmund maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Carvajal, bu sayede eleme turları maçlarına kartlarını sıfırlamış olarak çıkacak.

KARAR 7 ARALIK'TA VERİLECEK

UEFA ise Carvajal'in ilginç sarı kart görüşüne kayıtsız kalmadı ve "Bilerek sarı kart görmek" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Carvajal hakkında karar 7 Aralık'ta verilecek.

Milli futbolcunun UEFA'dan iki maç daha ceza alma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Carvajal ikinci tur maçlarının ikisinde de forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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