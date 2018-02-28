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BİLET BULUNAMAYAN FENOMEN HATTA, 1 VAGON DOLUSU GÖÇMENE GÖZALTI


Bilet bulunamayan fenomen hatta, 1 vagon dolusu göçmene gözaltı
Tarih : 28 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : Bilet Bulunamayan Fenomen Hatta, 1 Vagon Dolusu Göçmene Gözaltı(7/10)3

Erzincan yolunda kent merkezine yürüyen 117 kaçak göçmen ve Doğu Ekspresi vagonunda yakalanan 40 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

13 KAÇAK GÖÇMEN ERZİNCAN'A YÜRÜRKEN YAKALANDI

Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü gördü. Yapılan kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

GÖÇMENLERİ GETİREN KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Çoğunluğu Afganistan olan kaçak göçmenlerin Aliekber T. (43) yönetimindeki kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı. Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

DOĞU EKSPRESİNDE BİR VAGON DOLUSU KAÇAK

Kentteki bir başka olayda ise denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi. Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan bu grubun evrakını inceledi.

SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞLER

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresinden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.

Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı.

HER İKİ OLAYDA YAKALANAN 157 KAÇAK SINIR DIŞI EDİLDİ

Aynı trenle Üzümlü ilçesine getirilen kaçak göçmenler, Altınbaşak İstasyonu'nda trenden indirilip gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan 157 kaçak göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla ilçe merkezindeki bir spor salonuna getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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