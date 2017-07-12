Denizli'de görevli öğretmen Haydar Güngör, içinde 4 yıldır emek harcadığı doktora tezi bulunan bilgisayarını çaldırınca hırsıza, bilgisayarını geri vermesi için para ve yeni bilgisayar teklif etti.

Denizli'de görevli öğretmen Haydar Güngör'ün, içinde 4 yıldır emek harcadığı doktora tezi bulunan bilgisayarı çalındı. Güngör, hırsızın ortaya çıkıp bilgisayarını iade etmesi halinde kendisine yeni bilgisayar hediye edeceğini söyledi.

EVİNDEN BİLGİYASARI ÇALINDI 4 YILDIR EMEK VERDİĞİ DOKTORA TEZİ GİTTİ

Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Haydar Güngör'ün, Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan evinden kendisine ait dizüstü bilgisayarı çalındı. İçerisinde tamamlamak için 4 yıldır çaba sarf ettiği doktora tezi bulunan Güngör, çalınan bilgisayarı için polise başvurdu. Polis ekipleri, Güngör'ün evinde inceleme yaptıktan sonra kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"BİLGİSAYARIMI GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETİMİ GERİ ALACAĞIM"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı'nda doktora yaptığını belirten Güngör, çalınan bilgisayarının içerisinde hadis metinlerinde Cebrail kavramı üzerine hazırladığı tezinin bulunduğunu söyledi.

Bilgisayarını bulabilmek için 2 gündür ikinci el bilgisayar satan dükkanları gezdiğini belirten Güngör, "Hırsız, eve gece balkondan girmiş. Salonda bulunan bilgisayarımı alıp çıkmış. Evden başka hiçbir şey çalınmamış. Bilgisayarımın çalınmasına üzülmüyorum. İçinde bitirdiğim doktora tezim vardı. Hırsızın bilgisayarımı geri getirmesi halinde şikayetimi geri alacağım. Üzerine de ona para ve bilgisayar hediye edeceğim. Sesimi duysun ve lütfen doktora tezimi bana getirsin" dedi.

Kaynak: haberinburada