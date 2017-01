Bilgisayarların kısa tarihi ile insan yaşantısını, dünyanın işleyişini kökünden değiştiren bu cihazların geçmişine bir yolculuk yapıyoruz. Odalara sığmayan devasa boyutlardan cebimize girecek kadar küçülen, günlük işlerden karmaşık bilimsel işlemlere kadar her işte kullanılan bilgisayarların bugüne nasıl geldiğini adım adım birlikte görelim.



Gerçek anlamda ortaya çıkmalarının üzerinden henüz 100 yıl bile geçmemiş olsa da bilgisayarların dünyanın işleyişini kökünden değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilgisayarların kısa tarihi boyunca yaşanan gelişmeler bugünümüzü şekillendiriyor. Öyle ki artık bilgisayarların olmadığı bir dünyayı düşleyemiyoruz bile. İş dünyasının neredeyse tamamı bilgisayarlar üzerinden yürüyor. Her şey bundan 50 yıl öncesine göre çok daha hızlı, bilgi her zamankinden çok daha erişilebilir durumda. Bunların hepsi bilgisayarlar sayesinde oluyor. Sadece iş değil, insanların eğlence ve iletişim biçimleri de bilgisayarlar tarafından şekillendiriliyor. “Akıllı” dediğimiz telefonların her biri aslında küçük birer cep bilgisayarı ve artık hayatımızın her anında yanımızdalar.



İnsanoğlu için vazgeçilmez hale gelen bilgisayarların kısa tarihi içinde bir gezintiye çıkalım istedik. Birçok teknolojinin ilk çıkış noktası olan savaş, bilgisayarların da evrimini hızlandıran bir olgu oldu. İkinci Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan ilk örneklerden günümüze kadar kat edilen mesafeyi bilgisayarların kısa tarihi ile gözlerinizin önüne seriyoruz. Tonlarca ağırlıkta ve oda boyutundaki ilk bilgisayarların hikayesini 100 gram ağırlığında ve cebinize sığan akıllı telefonunuzdan okursanız, enteresan hislere kapılacağınızdan eminiz. Diğer cihazlar için de benzer durumlar söz konusu elbette.



ENIAC, 1946



Kendinden önce bazı örnekler olsa da bildiğimiz anlamda bilgisayarların atası olarak ENIAC (Electronic Numerial Integrator and Computer) gösteriliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmak üzere geliştirilen fakat ancak savaş bittikten bir sene sonra tamamlanabilen ENIAC, 40 ayrı 2,5 metre uzunluğunda rafı ve 18 bin adet tüpüyle balistik mermi yollarını hesaplamak için kullanılıyordu.



SAGE, 1954



Askeri ihtiyaçların bilgisayar teknolojisini hızlandırdığını söylemiştik. SAGE (Semi Automatic Ground Enviroment) de ABD Hava Kuvvetleri'nin radar verilerini canlı olarak toplaması için geliştirilmişti. Bu kadar önemli bir görevi olan SAGE ona göre de ağırdı. Cihazın ağırlığı tam 300 tondu.



NEAC 2203, 1960



Nippon Electric Company (NEC) tarafından üretilen NEAC 2203, Japonların ürettiği ilk transistörlü bilgisayarlardandı. Cihaz bilimsel araştırmalar ve mühendislik için hesaplamalarda kullanılıyordu.



