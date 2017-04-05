BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: BU KORKU KANSER YAPIYOR!
Prof. Dr. Sadrettin Pençe, yakın zamanda yapılan araştırmalarda bazı kanser türlerine, "kanserden korkmanın" sebep olduğunun görüldüğünü belirtti
Prof. Dr. Sadrettin Pençe, yakın zamanda yapılan araştırmalarda bazı kanser türlerine, "kanserden korkmanın" sebep olduğunun görüldüğünü belirterek, "Unutulmamalıdır ki inanç ve iyi moral vücudumuzun savunma sistemine destek vermekte ve kanseri yenmekte önemli rol oynamaktadır" dedi.
Prof. Dr. Pençe, kanserin genellikle vücuttaki tek bir hücrenin farklılaşması ve savunma sisteminden kurtularak, çoğalmaya ve farklılaşmaya devam etmesiyle oluşan, hücresel ya da tümoral boyutlarda seyredebilen bir hastalık olduğunu ifade etti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar