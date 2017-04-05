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bilim insanları açıkladı: bu korku kanser yapıyor!

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: BU KORKU KANSER YAPIYOR!

Prof. Dr. Sadrettin Pençe, yakın zamanda yapılan araştırmalarda bazı kanser türlerine, "kanserden korkmanın" sebep olduğunun görüldüğünü belirtti

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:51
Puan Ver : Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Korku Kanser Yapıyor!(9/10)11


Prof. Dr. Sadrettin Pençe, yakın zamanda yapılan araştırmalarda bazı kanser türlerine, "kanserden korkmanın" sebep olduğunun görüldüğünü belirterek, "Unutulmamalıdır ki inanç ve iyi moral vücudumuzun savunma sistemine destek vermekte ve kanseri yenmekte önemli rol oynamaktadır" dedi.



Prof. Dr. Pençe, kanserin genellikle vücuttaki tek bir hücrenin farklılaşması ve savunma sisteminden kurtularak, çoğalmaya ve farklılaşmaya devam etmesiyle oluşan, hücresel ya da tümoral boyutlarda seyredebilen bir hastalık olduğunu ifade etti.



 



kaynak:habertürk








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