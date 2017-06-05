

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu savunuyor.







Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.







kaynak:gazetevatan