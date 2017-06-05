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bill cosby'nin 'cinsel saldırı' davası bugün başlıyor

BİLL COSBY'NİN 'CİNSEL SALDIRI' DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR

50'den fazla kadına cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanan bir zamanların ünlü ABD'li komedyeni Bill Cosby'nin iki hafta sürecek cinsel saldırı davası Pennsylvania'da bugün başlıyor. Bill Cosby, 10 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya...

Tarih : 05 Haziran 2017, 16:04
Puan Ver : Bill Cosby'nin 'cinsel Saldırı' Davası Bugün Başlıyor(8/10)5


ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, eski bir üniversite çalışanıyla 2004'te yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "ağır cinsel saldırı" suçlamasıyla itham edilmişti. İddianın sahibi eski Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand adlı kadın, Cosby'nin kendisini kandırarak ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu savunuyor.

 

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li komedyene açılan bu davadan sonra Judy Huth adında bir kadın da kendisine 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı.



 



kaynak:gazetevatan








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