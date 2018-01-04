BİM, İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın bugünkü yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

İRAN'DAKİ OLAYLAR ETKİLEDİ

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan gösteriler altıncı gününde de devam ederken, protestolarda güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

BİM hisseleri saat 17:10'da yüzde 3.07 düşüşle hareket ederken, BIST-100 endeksi aynı saatte yüzde 1.26 düşüşte.

Kaynak: haberinburada