Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

bim, yeni şirket kuruyor

BİM, YENİ ŞİRKET KURUYOR

BİM, gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesine yönelik şirket kurma kararı aldı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:32
Puan Ver : Bim, Yeni Şirket Kuruyor(7/10)8


BİM, pirinç ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda ürünlerinin tedarik ve paketlemesi için bir şirket kuracak.



Konuya ilişkin BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre yeni şirket yüzde 100 bağlı ortaklık konumunda ve 5 milyon lira sermayeli olacak.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Bim  Yeni  Şirket  Kuruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER