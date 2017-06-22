BİM, YENİ ŞİRKET KURUYOR
BİM, gıda maddelerinin tedarik ve paketlemesine yönelik şirket kurma kararı aldı.
BİM, pirinç ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda ürünlerinin tedarik ve paketlemesi için bir şirket kuracak.
Konuya ilişkin BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre yeni şirket yüzde 100 bağlı ortaklık konumunda ve 5 milyon lira sermayeli olacak.
kaynak:dünya
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