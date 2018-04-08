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BİM'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak

BİM'DEN BİLGİSAYAR OYUNU MERAKLILARINA MÜJDE! KAPIDA KUYRUK OLUŞACAK

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden biri olan BİM, sattığı birçok aktüel üründen sonra şimdi de birkaç hafta içerisinde uygun fiyata oyuncu ekipmanları satmaya hazırlanıyor.

Tarih : 08 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Bim'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak(7/10)3

20 Nisan 2018 Cuma günü başlayacak olan satışın aktüel başlığı ise "Oyun Zamanı" olacak, bu kampanya ile beraber satılacak oyuncu ekipmanları, oyuncu mouse'u ve mousepad'i, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'de ucuza satılacak oyuncu ekipmanlarının genel özellikleri ve bilgileri ise şu şekilde:

Trust 21963 Ziva Mouse ve Mouse Pad

BİM Oyuncu EkipmanlarıKauçuk kaplama ile uzun süreli kullanım durumunda kaymayı önlüyor.Üzerinde 6 adet tuş barındırıyorFare tekerleği ve arka tarafta aydınlatma1000 ila 3000 DPI arasında hız seçme220 X 300 mm boyutunda mouse pad

Trust 21953 Ziva Gaming Kulaklık Seti

1,8m kabloAyarlanabilir kafa açısıDiğer oyuncular ile iletişim kurmanıza olanak sağlayacak bir mikrafon

Trust 22113 Ziva Gaming Klavye

BİM oyuncu ekipmanları klavyeOyuncuların sık sık kullandığı tuşlara özel kırmızı kaplamaRahat ve sessiz yazma imkanı1,50m kabloSıvı geçirmez tasarımTürkçe

20 Nisan'da satışı yapılacak olan mouse ve mouse pad, klavye ve kulaklık gibi ekipmanların tamamını aldıklarında ise ciddi bir indirim söz konusu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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