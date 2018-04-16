En başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alan çift arka kameralı Xiaomi'nin bilinen telefonu Mi A1, A101'de 19 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.

Akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Xiaomi, ülkemizde satışı bulunmasa da, ithalatçı garantisi altında satışı yapılmaya devam ediyor. Fakat ülkemizin en büyük marketler zincirlerinden biri olan A101'den Mi A1 meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. A101 bu hafta aktüel ürünler kategorisinde Xiaomi serisinden Mi A1 telefonunu 19 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

4GB RAM, 64 GB DEPOLAMA KAPASİTESİ OLACAK

Xiaomi Mi A1; Android One sürümüyle, Android 8.0 Oreo'nun saf sürümünü destekleyerek A101'de kullanıcılarının karşısına çıkacak. A101 marketlerinde 4GB RAM ile 64GB depolama kapasiteli global versiyonuyla satılacak.

BİN 149 LİRAYA SATILACAK

5.5 inçlik Full HD bir ekranla birlikte gelen Xiaomi Mi A1, Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden Snapdragon 625 ile birlikte çalışıyor. 3080 mAh'lik bataryaya sahip cihaz, çift arka kamera düzenine sahip. Çift kamera sayesinde başarılı bokeh efekti uygulayabilen Xiaomi Mi A1, fiyat konusunda da müşterilerini memnun edecek gibi gözüküyor.

Cihaz, A101 marketlerinde 1.149 TL karşılığında satılacak.

Kaynak: haberinburada