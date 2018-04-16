BİM'DEN SONRA A101 DE SATIŞ REKORLARI KIRAN TELEFONU UCUZA SATACAK
En başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alan çift arka kameralı Xiaomi'nin bilinen telefonu Mi A1, A101'de 19 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.
Akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Xiaomi, ülkemizde satışı bulunmasa da, ithalatçı garantisi altında satışı yapılmaya devam ediyor. Fakat ülkemizin en büyük marketler zincirlerinden biri olan A101'den Mi A1 meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. A101 bu hafta aktüel ürünler kategorisinde Xiaomi serisinden Mi A1 telefonunu 19 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor.
4GB RAM, 64 GB DEPOLAMA KAPASİTESİ OLACAK
Xiaomi Mi A1; Android One sürümüyle, Android 8.0 Oreo'nun saf sürümünü destekleyerek A101'de kullanıcılarının karşısına çıkacak. A101 marketlerinde 4GB RAM ile 64GB depolama kapasiteli global versiyonuyla satılacak.
BİN 149 LİRAYA SATILACAK
5.5 inçlik Full HD bir ekranla birlikte gelen Xiaomi Mi A1, Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden Snapdragon 625 ile birlikte çalışıyor. 3080 mAh'lik bataryaya sahip cihaz, çift arka kamera düzenine sahip. Çift kamera sayesinde başarılı bokeh efekti uygulayabilen Xiaomi Mi A1, fiyat konusunda da müşterilerini memnun edecek gibi gözüküyor.
Cihaz, A101 marketlerinde 1.149 TL karşılığında satılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
- Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
- Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
- Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
- Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- İmzalar Atıldı! 10 Yeni Hızlı Tren Geliyor
- Tarihi Seviyeye Çıkan Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Yurt Dışından Sipariş Ettiği Kitaptan Fazla Vergi Alınınca Tweet Attı, Bakanlık Vergiyi Düşürdü
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
- Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
- Abd'de Ünlü Bir Avukat İklim Değişikliğini Protesto İçin Kendini Yaktı
- Nalburda Tecavüz Girişimi! Korku Dolu Anlar Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar