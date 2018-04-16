Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor
Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
Çavuşoğlu, Macron'a Sert Çıktı: Gelmek İstedi, Davet Etmedik
Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
Psg'ye 7-1 Yenilen Monaco, Bilet Parasını İade Edecek
Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş
Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
Dışişleri Bakanlığından 461 Personele İhraç
Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı
Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Ege'de Yeni Gerilim! Yunan Bayrağı Diktiler, Sahil Güvenlik Kaldırdı
Nato'nun 1 Numarası, Suriye Operasyonunun Hedefini Ankara'dan Duyurdu!
Arkadaşının Tekmesi Hayatını Kurtardı! Bacağındaki Tümörlü Kemik Çıkartılıp Tekrar Yerleştirildi
Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı
Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş
Erdoğan'dan Dünyadaki Ekonomik Dengeleri Değiştirecek Öneri!

BİM'den sonra A101 de satış rekorları kıran telefonu ucuza satacak

BİM'DEN SONRA A101 DE SATIŞ REKORLARI KIRAN TELEFONU UCUZA SATACAK

En başarılı akıllı telefon üreticileri arasında yer alan çift arka kameralı Xiaomi'nin bilinen telefonu Mi A1, A101'de 19 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.

Tarih : 16 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak(5/10)1

Akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Xiaomi, ülkemizde satışı bulunmasa da, ithalatçı garantisi altında satışı yapılmaya devam ediyor. Fakat ülkemizin en büyük marketler zincirlerinden biri olan A101'den Mi A1 meraklılarını sevindirecek bir haber geldi. A101 bu hafta aktüel ürünler kategorisinde Xiaomi serisinden Mi A1 telefonunu 19 Nisan'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

4GB RAM, 64 GB DEPOLAMA KAPASİTESİ OLACAK

Xiaomi Mi A1; Android One sürümüyle, Android 8.0 Oreo'nun saf sürümünü destekleyerek A101'de kullanıcılarının karşısına çıkacak. A101 marketlerinde 4GB RAM ile 64GB depolama kapasiteli global versiyonuyla satılacak.

BİN 149 LİRAYA SATILACAK

5.5 inçlik Full HD bir ekranla birlikte gelen Xiaomi Mi A1, Qualcomm'un orta sınıf yonga setlerinden Snapdragon 625 ile birlikte çalışıyor. 3080 mAh'lik bataryaya sahip cihaz, çift arka kamera düzenine sahip. Çift kamera sayesinde başarılı bokeh efekti uygulayabilen Xiaomi Mi A1, fiyat konusunda da müşterilerini memnun edecek gibi gözüküyor.

Cihaz, A101 marketlerinde 1.149 TL karşılığında satılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bim  Den  Sonra  A101  De  Satış  Rekorları  Kıran  Telefonu  Ucuza  Satacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER