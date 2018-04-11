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Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
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BİM'den sonra A101'de teknolojiye el attı! Tüm ürünler yarı fiyatına

BİM'DEN SONRA A101'DE TEKNOLOJİYE EL ATTI! TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA

BİM'in oyuncu ekipmanları satışından sonra A101'de aktüel ürünlere el attı. Bu hafta içerisinde satışa çıkarılacak olan teknoloji ürünleri emsallerinin çok altında bir fiyatla satılacak.

Tarih : 11 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına(6/10)2

BİM'in oyuncu ekipmanları satışının ardından A101'de aktüel ürün satışına başladı. Bu hafta içerisinde başta sanal gözlük, mause olmak üzere çok sayıda teknolojik ürünü satışa çıkarak olan A101'de satılacak olan ürünler emsallerinin yarı fiyatına alıcı bekleyecek.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞACAK

Biznedioz.com'un haberine göre, BİM'in aktüel ürünler ile piyasaya renk katmasının ardından A101'de teknolojik ürün satışına başladı. 12 Nisan 2018'de A101'de satışa çıkacak sınırlı sayıdaki teknoloji ürünleri için uzun kuyruklar oluşması bekleniyor.

İşte satışa çıkacak olan aktüel ürünlerden bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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