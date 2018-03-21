BİMEKS İNTERNET SİTESİNİ KİRAYA VERDİ
Bimeks'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, www.bimeks.com.tr, CB Dijital Yatırım ve Ticaret şirketi tarafından kiralandı.
Yaşadığı ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Bimeks, hemen hemen tüm mağazalarını kapattıktan sonra bu kez şaşırtan bir hamle yaptı. Şirket, internet üzerinden satış yaptığı ancak bir süredir aktif olmayan www.bimeks.com.tr adresini kiraya verdi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Bimeks'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre www.bimeks.com.tr CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından kiralandı.
Bimeks'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir "Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi" imzalanmıştır. Böylelikle, Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece, kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır."
Kaynak: haberinburada
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