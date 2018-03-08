BİM'İN NET KARI BELLİ OLDU! HASILATI DUDAK UÇUKLATIYOR
BİM'in 2017 net kârı yüzde 29 artışla 863 milyon lira oldu.
BİM'in 2017 net karı yüzde 29 artışla 863 milyon lira, hasılatı ise yüzde 23,5 artışla 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal sonuçlara göre, 2017 hasılatı ise yüzde 23.5 artışla 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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