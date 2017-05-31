

Bakanlık, binaların içinden veya dışından kaynaklanan gürültüleri yok etmek üzere Gürültü Yönetmeliği yayımladı. Gürültü kuralları sadece şehirleri değil Türkiye genelinde tüm yerleşim yerlerindeki resmi ve özel binaları, konutları, cami, kilise, restoran, AVM'lerdeki iç mekan seslerini; ulaşım, yapım ve insan kaynaklı her türlü gürültüyü kapsıyor.







BİR YIL SONRA BAŞLAYACAK







Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.







kaynak:hürriyet