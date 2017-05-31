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binalarda yeni dönem... bir yıl sonra başlıyor

BİNALARDA YENİ DÖNEM... BİR YIL SONRA BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, komşular arasında büyük kavgalara neden olan terlik, şofben, su sesini kesecek.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 13:54
Puan Ver : Binalarda Yeni Dönem... Bir Yıl Sonra Başlıyor(6/10)5


Bakanlık, binaların içinden veya dışından kaynaklanan gürültüleri yok etmek üzere Gürültü Yönetmeliği yayımladı. Gürültü kuralları sadece şehirleri değil Türkiye genelinde tüm yerleşim yerlerindeki resmi ve özel binaları, konutları, cami, kilise, restoran, AVM'lerdeki iç mekan seslerini; ulaşım, yapım ve insan kaynaklı her türlü gürültüyü kapsıyor.



BİR YIL SONRA BAŞLAYACAK



Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



 



kaynak:hürriyet








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