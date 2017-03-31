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binali bey 80 düğme olsa 8 saniyede hepsini ilikler

BİNALİ BEY 80 DÜĞME OLSA 8 SANİYEDE HEPSİNİ İLİKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da yaptığı konuşmada, "Nerede çift başlılık var? Efendim Binali Bey ayrı Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:01
Puan Ver : Binali Bey 80 Düğme Olsa 8 Saniyede Hepsini İlikler(7/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da yaptığı konuşmada, "Nerede çift başlılık var? Efendim Binali Bey ayrı Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz. Siz Binali Bey'in ayrı telden çalacağını düşünüyor musunuz? Adamı gerçekten güldürüyorlar. Ya 500 metreden öteden Sayın Erdoğan'ı görse önünde 80 düğme olsa, 8 saniyede hepsini ilikler" dedi.



ADAMI GÜLDÜRÜYORLAR



'Bu çıkarsa Türkiye uçacak' şeklindeki söylemleri hatırlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"15 yıldır hükümetteler, istediği kanunu çıkarıyorlar, istediği kararı alıyorlar, bütün bakanlar kendilerinden. E Türkiye'yi uçurdunuz da biz çıkıp size engel mi olduk? Siz karar aldınız da herhangi biri çıkıp size engel mi oldu? Hiçbirisi olmadı. Aynı kadro, bütün yetkiyi bir adama verecekler e diyorlar ki çift başlılığı engelleyeceğiz, Türkiye'yi uçuracağız yok böyle bir şey. Efendim başbakan ayrı cumhurbaşkanı ayrı telden çalarsa. Ne zaman ayrı telden çaldılar. Bir araya gelirlerse oturur konuşurlar, sorunlara bakarlar, tartışılar kendi aralarında, doğru yolu bulurlar. Nerede çift başlılık var? Efendim Binali Bey ayrı Sayın Erdoğan ayrı telden çalarsa olmaz. Siz Binali Bey'in ayrı telden çalacağını düşünüyor musunuz? Adamı gerçekten güldürüyorlar. Ya 500 metreden öteden Sayın Erdoğan'ı görse önünde 80 düğme olsa 8 saniyede hepsini ilikler. Öyle ayrı telden çalma falan yok. Millete doğruları söylemek lazım."



Kılıçdaroğlu, sanayi esnafıyla buluştuktan sonra 'Hayır' otobüsüyle konvoy eşliğinde Burdur şehir merkezine hareket etti. Yolda vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Meydanı'nda partililer ellerinde meşaleler, konfeti, Türk bayrakları ve 'hayır' bayraklarıyla karşıladı. Otobüsten inip kendisini karşılayan partili ve vatandaşları selamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, burada fotoğraf çektirdi, ardından da Burdur Belediyesi'ne ait sergi salonunda düzenlenen vatandaşla buluşma toplantısına katıldı.



 



kaynak:hürriyet








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