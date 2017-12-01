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Binali Yıldırım ve eşi, Kore gazileriyle Ayla filmini izledi

BİNALİ YILDIRIM VE EŞİ, KORE GAZİLERİYLE AYLA FİLMİNİ İZLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi 'Ayla' filmini, Kore gazileriyle izledi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Binali Yıldırım Ve Eşi, Kore Gazileriyle Ayla Filmini İzledi(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Çukurambar'daki bir alışveriş merkezindeki sinemaya geldi.

AYLA FİLMİNİ İZLEDİLER

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte sinema salonuna geçti. İkili daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen 'Ayla' filmini seyretti.

OYUNCULAR DA ORADAYDI

Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo da yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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