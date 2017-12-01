Başbakan Binali Yıldırım ve eşi 'Ayla' filmini, Kore gazileriyle izledi.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Çukurambar'daki bir alışveriş merkezindeki sinemaya geldi.

AYLA FİLMİNİ İZLEDİLER

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte sinema salonuna geçti. İkili daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen 'Ayla' filmini seyretti.

OYUNCULAR DA ORADAYDI

Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo da yer aldı.

Kaynak: haberinburada