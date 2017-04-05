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BİNGÖL VE HAKKARİ'DE KÖYLERE YASAK


BİNGÖL VE HAKKARİ'DE KÖYLERE YASAK
Tarih : 05 Nisan 2017, 10:33
Puan Ver : Bingöl Ve Hakkari'de Köylere Yasak(5/10)3


Hakkari ve Bingöl'de bazı köylere sokağa çıkma yasağı getirildi. Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyü giriş çıkışlara yasaklandı. İlçe girişinde bulunan ve nüfusu 5 bine yakın olan köye giren özel harekat timleri köyde arama yapıyor.



Bingöl Valiliği, Genç ilçesinin güneyindeki dağlık ve ormanlık alanda düzenlenecek operasyon öncesi 7 köy ve 8 mahallede "sokağa çıkma yasağı" ilan etti. Dün saat 23.00 itibariyle başlayan ve yasak kapsamına giren yerleşim yerlerinin isimleri şöyle: Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleleri.



 



kaynak:evrensel








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