BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde icra edilecek operasyon öncesinde, sivillerin zarar görmemesi için 30 köy ve mahallede, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Genç İlçesi'nde düzenlenecek operasyon öncesinde ilçeye bağlı 30 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bingöl Valiliği, Genç İlçesi'nin güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyonun Genç ilçesi Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice Köy/Mahalleleri arasında kalan bölgede yapılacağı belirtildi.







kaynak:hürriyet