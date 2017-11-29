BİNGÖL'DE BARAJ İNŞAATINDA PATLATILAN DİNAMİTLER, DERİN YARIKLARA NEDEN OLDU
Bingöl'de baraj ve demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler, derin çukur ve yarıklara neden oldu. Fay hattının bulunduğu bölgede, eski heyelan kütlesi aktif hale geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde yürütülen baraj ve demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle derin çukur ve yarıklar oluştu. AFAD, konuyla ilgili araştırma yaptı.
DERİN ÇUKUR VE YARIKLAR OLUŞTU
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü yakınlarında Cengiz Holding'in üstlendiği baraj ve demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle derin çukur ve yarıklar oluştu. Diri fay hattı üzerinde olduğu raporlaştırılan bölgede eski heyelan kütlesinin aktif hale geldiği belirtildi.
'BURASI HEYELAN VE DEPREM BÖLGESİ'
6 ay önce oluşan yarıklar Çaytepe Köyü ve Düşmalan Mezrası sakinlerinin büyük tedirginlik yaşamasına yol açtı. Bölgedeki yarıklar üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri ile Bingöl Üniversitesi öğretim üyeleri iki ayrı araştırma yaptı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre AFAD ekiplerinin hazırladığı raporda, bölgede baraj ve demiryolu hattının yapılmasıyla birlikte yarıkların oluştuğu kaydedildi. Başbakanlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Orman ve Su İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına gönderilen raporda şu saptamalara yer verildi:
- Düşmalan Mezrası meskûn alanın hemen bitiminde yer alan ve doğu-kuzeydoğusunda bulunan yamaçların eski bir heyelan ve heyelan kütlesinin hemen güneyinden diri bir fayın geçtiği görülmektedir.
- Bu alanda, baraj inşaatında yapılan palyeler ve demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kazı, patlama, şevlendirme, topuktan malzeme alımı çalışmalarından dolayı eski bir heyelan kütlesi olan alan aktif hale gelmiştir. Bölgede risk oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir.
- Çaytepe Köyü, Düşmalan Mezrası'ndaki yapıların ilgili kurumlarca yapılan çalışmalar tamamlanıncaya kadar boşaltılması, Düşmalan ve Dik İstasyon mezralarının Bingöl Valiliği'mizce kontrol etütleri programında incelenmesi uygun görülmüştür.
- Binlerce ağacın da kesildiği bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, yarıkların inşaat çalışmalarından kaynaklandığını ve 2 mezrada 50 hanenin acilen boşaltılması gerektiğini rapor etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar