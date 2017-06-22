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bingöl'de insan boyundaki dev yarıklar korkutuyor

BİNGÖL'DE İNSAN BOYUNDAKİ DEV YARIKLAR KORKUTUYOR

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyün yamacında oluşan ve yaklaşık 2 kilometre alanı kapsayan insan boyundaki dev yarıklar, köylüleri endişelendirdi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:31
Puan Ver : Bingöl'de İnsan Boyundaki Dev Yarıklar Korkutuyor(5/10)4


Genç ilçesi Çaytepe köyü Duşmalan mezrasında 2 kilometre uzunluğunda insan boyunda yarıklar oluştu. 25 haneli, 200 nüfuslu köyün yamacında toprakta oluşan dev yarıkların, 20 gün önce küçük çatlaklarda başladığı, her geçen gün biraz daha büyüdüğü öğrenildi. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, "Topraktaki yarıklar, iki kilometrelik alanda etkili olarak köye doğru inmiş. Köy halkı olarak bu manzara karşısında tedirginiz. Yetkililerin bu soruna el atmasını bekliyoruz” dedi.

Aynı zamanda muhtar, toprakta oluşan yarıkların köyde devam eden demiryolu tüneli veya baraj inşaatından kaynaklanabileceğini düşündüklerini aktardı. Köy yamacında iki kilometrelik alanda dev yarıkların oluştuğunu ifade eden Nazım Değişgeç ise, “Biz bu yarıkların köyde inşaatı devam eden baraj ve demiryolu çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun kesin olarak bundan kaynaklandığını söyleyemeyiz ama endişe içerisinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 



 



kaynak:türkiyegazetesi








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