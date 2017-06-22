

Genç ilçesi Çaytepe köyü Duşmalan mezrasında 2 kilometre uzunluğunda insan boyunda yarıklar oluştu. 25 haneli, 200 nüfuslu köyün yamacında toprakta oluşan dev yarıkların, 20 gün önce küçük çatlaklarda başladığı, her geçen gün biraz daha büyüdüğü öğrenildi. Çaytepe Köyü Muhtarı Hatip Değişgeç, "Topraktaki yarıklar, iki kilometrelik alanda etkili olarak köye doğru inmiş. Köy halkı olarak bu manzara karşısında tedirginiz. Yetkililerin bu soruna el atmasını bekliyoruz” dedi.



Aynı zamanda muhtar, toprakta oluşan yarıkların köyde devam eden demiryolu tüneli veya baraj inşaatından kaynaklanabileceğini düşündüklerini aktardı. Köy yamacında iki kilometrelik alanda dev yarıkların oluştuğunu ifade eden Nazım Değişgeç ise, “Biz bu yarıkların köyde inşaatı devam eden baraj ve demiryolu çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun kesin olarak bundan kaynaklandığını söyleyemeyiz ama endişe içerisinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.











kaynak:türkiyegazetesi