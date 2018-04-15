Bingöl'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil araç gölete uçtu. Araç sürücüsü ve 1 kişi daha yaşamını yitirirken biri hamile 2 kişi de yaralandı.

Bingöl'de bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hamile olduğu açıklanırken araç göletten vinç yardımıyla çıkarıldı.

SÜRÜCÜSÜ KONTROLÜ KAYBETTİ, ARAÇ GÖLETE UÇTU

Kaza, Bingöl-Kıği ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ugat idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak gölete düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Mehmet ile Hatun Ugat olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLEYMİŞ

Kazadan yaralı olarak kurtulan Dilan Yalaz'ın hamile olduğu, hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Gölete uçan otomobil ise AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada