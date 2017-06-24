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BİNGÖL'DE YARALANAN YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU


BİNGÖL'DE YARALANAN YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU
Tarih : 24 Haziran 2017, 10:49
Puan Ver : Bingöl'de Yaralanan Yüzbaşı Şehit Oldu(5/10)5


Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.



Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit yüzbaşının aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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