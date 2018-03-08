İstanbul Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti.

YAĞMURA RAĞMEN BİNLERCE KADIN KATILDI

Fransız Kültür Merkezi önünde 19.30'da toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yağmura rağmen yürüyüşe binlerce kadın katılırken, bazı kadınların yağmurdan korunmak için şemsiye taşıdıkları görüldü.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis, yürüyüş nedeniyle Taksim ve İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler, yürüyüşe katılmak için gelenlerin çantaları ve üzerlerini aradı.

Binlerce kadın Taksim Meydanı'ndan, Tünel'e yürüdü.

Kaynak: haberinburada