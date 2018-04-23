Aya Yorgi Kilisesi'nde, Hıristiyan inanışına göre dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 23 Nisan yürüyüşünde, yoğunluk nedeniyle kilise önünde izdiham yaşandı. İnanışa göre ağaçlara bağlanan ipleri, kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor.

KİLİSEDE TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ YAŞANDI

Büyükada'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, Hıristiyan inanışa göre dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 23 Nisan yürüyüşü, bu sene tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce kişinin dakikalarca yürüyerek tırmandığı kilise önünde yaşanan aşırı yoğunluk izdihama da neden oldu.

AYA YORGİ'YE AKIN ETTİLER

Kilise önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyenlerin yarattığı izdihama polis, sık sık hoparlörden uyarı anonsu yaparak müdahale etmek zorunda kaldı. Büyükada'ya erken saatlerden itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi 'Aya Yorgi Kilise'nin bulunduğu 202 metre yükseklikteki tepeye yürüdü. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'yla havanın da güzel olması katılımı artırdı.

İPLERİ KİLİSEYE KADAR KOPARMADAN GÖTÜRENLERİN DİLEĞİ KABUL OLUYOR

Topluluk, "Azap Yokuşu" adı verilen yol üzerinde inanışa göre makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Bu sırada bir yandan dualar yapıldı, diğer yandan binlerce kişi dileklerini diledi. İnanışa göre ağaçlara bağlanan ipleri, kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor. Dileklerin kabul olması için ip bağlayanların aynı zamanda sessiz olmaları ve kiliseye kadar hiç konuşmamaları gerekiyor.

POLİS İZDİHAM YAŞANMAMASI İÇİN SIK SIK ANONS YAPTI

Kiliseye ulaşan ziyaretçiler, satın aldıkları mumları kiliseye ve çevresindeki duvarlara dikti. Dileklerin yazıldığı kağıtlar ise dilek kutusuna atıldı. Ancak kilise çevresinde özellikle öğleden sonra yaşanan yoğunluk, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kuyrukta zaman zaman izdiham yaşanırken, polisler hat oluşturarak kuyruğun bozulmamasını sağlamaya çalıştı. Gelenler saatlerce kiliseye girebilmek için sırada bekledi. Polis ekipleri izdiham yaşanmaması için sık sık hoparlörden anons yaptı. Kiliseye girişler de belirli sayıyı geçmemek üzere vatandaşlar içeri alındı. Bu sırada kilise üzerinde ve çevresinde bir polis helikopterinin de uçtuğu görüldü.

EZİLME TEHLİKESİ YAŞANDI

Sırada bekleyenler arasında zaman zaman ezilme tehlikesi atlatanların seslerini yükseltirken, bazı kişiler arasında tartışmalar yaşandı.

AYA YORGİ'YE GELENLER 'YARI HACI' KABUL EDİLİYOR

Hıristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor. Aya Yorgi Kilisesi'ne giden binlerce kişinin önemli bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. İple dilekte bulunmak isteyenler, Aya Yorgi'ye çıkan yolun başında bir ağaca ip bağlıyor. İnanışa göre, ipi kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor.

MUMLARIN RENKLERİ FAKLI ANLAMLAR TAŞIYOR

Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak

Kaynak: haberinburada