BİNLERCE POLİS ADAYININ BEKLEDİĞİ SINAV SONUÇLARI!
Binlerce polis adayının merakla beklediği Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 21. dönem sınav sonuçları belli oldu.
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınav sonuçları belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi.
SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.
POMEM'LERDE HAZIR BULUNMALARI GEREKİYOR
Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 4 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar, planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.
PUAN SIRALAMASINA GÖRE YEDEK ADAYLAR ÇAĞRILACAK
Sınavı "asıl" olarak kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar