Türk Dizilerine Savaş Açtı, Dolarları Hollywood'a Akıtacak
Toki, Pkk'nın Yıktığı Yüksekova'yı Yeniden İnşa Etti
Bursaspor Zorlu Mücadelede Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
İlk İş Gününde Metrobüs Durağında Öldürülmüştü! Katilleri Yakalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Halkını Uyardı! Böyle Gidersek Yok Olacağız
Dünyanın İkinci Büyük Ahşap Yapısı! Rum Yetimhanesi Her An Çökebilir
Ümit Özat Maç Sonu İsyan Etti: Herkes Derbinin Derdinde
Arda, Yeni Aşk Yuvasına Servet Ödeyecek
Kopan Parmak Hastanede Kayboldu! Başhekim ''ufak Bir Hata'' Dedi
Gençlerbirliği 1 Puanı 90'da Kurtardı
Binlerce Yıllık Mağara, Defineciler Tarafından Tahrip Edildi
Gözler Afrin'deyken Komandolar Yurt İçinde 27 Pkk'lıyı Öldürdü
Nevşin Mengü'nün Avukat Kardeşi Gözaltına Alındı
Çiftlik Bank Soruşturmasında 4 Gözaltı
1 Saat Rötar Yapan Uçak İçin Dava Açtı, Tazminatı Kazandı
Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu
Ölüme Gittiği Sevgilisini 'iş Arkadaşım' Diye Karısıyla Tanıştırmış

Binlerce yıllık mağara, defineciler tarafından tahrip edildi

BİNLERCE YILLIK MAĞARA, DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLDİ

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü yakınlarında binlerce yıl önce kayalar oyularak yapılan yeraltı yerleşim yeri definecilerin hedefi oldu.

Tarih : 17 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Binlerce Yıllık Mağara, Defineciler Tarafından Tahrip Edildi(5/10)1

Boyunpınarı köyü Özündürük mevkiinde bir tepenin eteklerinde binlerce yıl önce kayalar oyularak yapılan üç katlı yer altı yerleşim yerinde farklı boyutlarda 3 salon bulunuyor. Halk arasında "Horun Mağarası" olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişiliği 60-70 santimetre, yüksekliği 1.30 santimetre. Daracık giriş ağzından eğilerek girilen mağarada yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor. Definecilerin tahrip ettiği yer altı yerleşim yerinde salonun girişi yapılan kazı nedeni ile kapanırken, bir diğer salona açılan koridorun da toprak ve kaya parçası ile dolduğu görüldü.

ESKİ DÖNEMLERDEKİ İNSANLARIN YERLEŞİM YERİYDİ

Köy Muhtarı Ali Şenel, köyün Kars'tan gelen muhacirlerden oluştuğunu ve mağarayı andıran yapının çocukluk yıllarında köylüler tarafından bulunduğunu söyledi. Eski dönemlerdeki insanların yerleşim yeri olarak kullandığı yerin defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Şenel, "Dışarıdan burayı gelip gezenler çoktu. Burası sit alanına alınmıştı. Müzeden gelen ekip çalışma yaptı birkaç yıl önce. Şuan burası tahrip edilmiş durumda. İçler acısı bir manzara ile karşı karşıyayız. Mağarayı andıran yerleşim yerini ayakta tutan sütunların bazıları tahrip edilmiş durumda. Birkaç odadan oluşuyordu ama girişi yapılan kazılar nedeni ile kapanmış. Ayrıca mağaranın girişindeki kapı olarak yapılan tekerleği andıran kaya da parçalanmış durumda" dedi.

MAĞARA İLKEL ŞARTLARDA İNSAN ELLERİ İLE YAPILMIŞ

Muhtar Şenel, mağaranın yıllar önce ilkel şartlarda insanlar tarafından elleri ile yapılmış olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Burada daha öncelerde insanların yaşamış olduğu biliniyor. Kayanın altındaki bu yerleşim yeri maalesef tahrip edilmiş durumda. Daha geç olmadan buranın koruma altına alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Binlerce  Yıllık  Mağara  Defineciler  Tarafından  Tahrip  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER