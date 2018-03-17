BİNLERCE YILLIK MAĞARA, DEFİNECİLER TARAFINDAN TAHRİP EDİLDİ
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü yakınlarında binlerce yıl önce kayalar oyularak yapılan yeraltı yerleşim yeri definecilerin hedefi oldu.
Boyunpınarı köyü Özündürük mevkiinde bir tepenin eteklerinde binlerce yıl önce kayalar oyularak yapılan üç katlı yer altı yerleşim yerinde farklı boyutlarda 3 salon bulunuyor. Halk arasında "Horun Mağarası" olarak adlandırılan yerleşim yerinin girişi ve diğer koridorlarının genişiliği 60-70 santimetre, yüksekliği 1.30 santimetre. Daracık giriş ağzından eğilerek girilen mağarada yaklaşık 1.80 metre yüksekliğindeki salonda rahatlıkla gezilebiliyor. Definecilerin tahrip ettiği yer altı yerleşim yerinde salonun girişi yapılan kazı nedeni ile kapanırken, bir diğer salona açılan koridorun da toprak ve kaya parçası ile dolduğu görüldü.
ESKİ DÖNEMLERDEKİ İNSANLARIN YERLEŞİM YERİYDİ
Köy Muhtarı Ali Şenel, köyün Kars'tan gelen muhacirlerden oluştuğunu ve mağarayı andıran yapının çocukluk yıllarında köylüler tarafından bulunduğunu söyledi. Eski dönemlerdeki insanların yerleşim yeri olarak kullandığı yerin defineciler tarafından tahrip edildiğini ifade eden Şenel, "Dışarıdan burayı gelip gezenler çoktu. Burası sit alanına alınmıştı. Müzeden gelen ekip çalışma yaptı birkaç yıl önce. Şuan burası tahrip edilmiş durumda. İçler acısı bir manzara ile karşı karşıyayız. Mağarayı andıran yerleşim yerini ayakta tutan sütunların bazıları tahrip edilmiş durumda. Birkaç odadan oluşuyordu ama girişi yapılan kazılar nedeni ile kapanmış. Ayrıca mağaranın girişindeki kapı olarak yapılan tekerleği andıran kaya da parçalanmış durumda" dedi.
MAĞARA İLKEL ŞARTLARDA İNSAN ELLERİ İLE YAPILMIŞ
Muhtar Şenel, mağaranın yıllar önce ilkel şartlarda insanlar tarafından elleri ile yapılmış olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Burada daha öncelerde insanların yaşamış olduğu biliniyor. Kayanın altındaki bu yerleşim yeri maalesef tahrip edilmiş durumda. Daha geç olmadan buranın koruma altına alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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