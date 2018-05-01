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Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar
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Bir anda kalabalığın arasında kaldılar, şoku atlatıp oyun oynadılar

BİR ANDA KALABALIĞIN ARASINDA KALDILAR, ŞOKU ATLATIP OYUN OYNADILAR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çekim yapmak isteyen gelin ve damat 1 Mayıs kortejinin ortasında kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç çift, daha sonra oyun oynadı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar(8/10)4

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GENÇ ÇİFT KORTEJİN ORTASINDA KALDI

İskenderun ve çevre ilçelerden gelen STK'lar ile çeşitli sendika üyeleri, Belediye Spor Kompleksi önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla, anıt alanına giriş yapan vatandaşlar, burada davul-zurna eşliğinde halaylar çektiler. Düğün için fotoğraf çekimi yaptırmak için kendisini yürüyüşün ortasında bulan çift de dikkat çekti. Sırtında çuvalıyla yürüyüşe katılanları izleyen bir çocuk ise ekonomik zorlukları ortaya koydu.

ŞOKU ATLATIP OYUN OYNADILAR

Orhan ve Merve Bayırlı çifti sahile düğün fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirterek, "Bugün 1 Mayıs kutluyoruz. Tören olduğunu bilmiyorduk. Her taraf kapalıydı. Girmek için çok dolandık. Mutluyuz. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kısa süreli yaşadığı şoku atlatan genç çift, davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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