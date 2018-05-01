BİR ANDA KALABALIĞIN ARASINDA KALDILAR, ŞOKU ATLATIP OYUN OYNADILAR
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çekim yapmak isteyen gelin ve damat 1 Mayıs kortejinin ortasında kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç çift, daha sonra oyun oynadı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GENÇ ÇİFT KORTEJİN ORTASINDA KALDI
İskenderun ve çevre ilçelerden gelen STK'lar ile çeşitli sendika üyeleri, Belediye Spor Kompleksi önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla, anıt alanına giriş yapan vatandaşlar, burada davul-zurna eşliğinde halaylar çektiler. Düğün için fotoğraf çekimi yaptırmak için kendisini yürüyüşün ortasında bulan çift de dikkat çekti. Sırtında çuvalıyla yürüyüşe katılanları izleyen bir çocuk ise ekonomik zorlukları ortaya koydu.
ŞOKU ATLATIP OYUN OYNADILAR
Orhan ve Merve Bayırlı çifti sahile düğün fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirterek, "Bugün 1 Mayıs kutluyoruz. Tören olduğunu bilmiyorduk. Her taraf kapalıydı. Girmek için çok dolandık. Mutluyuz. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kısa süreli yaşadığı şoku atlatan genç çift, davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 3 Ayrı Koldan Geldiler, Kalabalık Havadan Böyle Fotoğraflandı
- Cinsel İstismarı Canlı Yayında Paylaşmışlardı! Cezaları Belli Oldu
- 40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldüren Yaşlı Adamın Sözleri Kan Dondurdu!
- Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Servisi Şoförünün Kaza Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Bülent Arınç'tan Gül'e: 'ağabey Ne Diyorsun' Demesini Beklerdim
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
- Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
- Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
- Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
- Biyonik Penisi İle Gündem Olan Adam Konuştu: Kadınlar Denemek İstiyor Ama Vaktim Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar