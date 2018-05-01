Hatay'ın İskenderun ilçesinde çekim yapmak isteyen gelin ve damat 1 Mayıs kortejinin ortasında kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç çift, daha sonra oyun oynadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GENÇ ÇİFT KORTEJİN ORTASINDA KALDI

İskenderun ve çevre ilçelerden gelen STK'lar ile çeşitli sendika üyeleri, Belediye Spor Kompleksi önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla, anıt alanına giriş yapan vatandaşlar, burada davul-zurna eşliğinde halaylar çektiler. Düğün için fotoğraf çekimi yaptırmak için kendisini yürüyüşün ortasında bulan çift de dikkat çekti. Sırtında çuvalıyla yürüyüşe katılanları izleyen bir çocuk ise ekonomik zorlukları ortaya koydu.

ŞOKU ATLATIP OYUN OYNADILAR

Orhan ve Merve Bayırlı çifti sahile düğün fotoğraflarını çektirmek için geldiklerini belirterek, "Bugün 1 Mayıs kutluyoruz. Tören olduğunu bilmiyorduk. Her taraf kapalıydı. Girmek için çok dolandık. Mutluyuz. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kısa süreli yaşadığı şoku atlatan genç çift, davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı.

Kaynak: haberinburada