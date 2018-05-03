BİR ANLIK SİNİRLE PAYLAŞTIĞI YAZI, ORÇUN'UN BAŞINI YAKTI
Oyuncu Burak Alkaş'a parasını ödemediğini öne sürdüğü yapım şirketi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 3 ay 15 gün adli para cezası verildi.
Oyuncu Burak Alkaş, rol aldığı diziden ücretini alamayınca, yapım şirketini dolandırıcılıkla suçladı. Ancak şirket sahibi, kendisine iftira atıldığını öne sürerek Alkaş'tan şikayetçi oldu. Ünlü oyuncuya, hakaret suçundan 3 ay 15 gün adli para cezası verildi.
ÖDEMEYİ YAPIM ŞİRKETİNİN VERDİĞİ ÇEKLE ALDI
Pis Yedili dizisinde canlandırdığı 'Orçun' karakteriyle üne kavuşan oyuncu Burak Alkaş, TFT Televizyon Film ve Yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği 'Yeşil Deniz' isimli dizide oynadı. Dizide 'Müezzin Cemil' rolünü oynayan Alkaş, 30 Mayıs 2016'da sona eren dizideki ücretini, yapım şirketinin verdiği çekle aldı.
SOSYAL MEDYADAN AĞIR SUÇLAMA: BENİ DOLANDIRDILAR
Ancak Alkaş; yapım şirketi sahibi Mürüvvet Ayfer'in, Mayıs ayında biten dizinin ücretini Eylül ayı geçmesine rağmen ödemediğini ve kendisine verilen çekin karşılıksız çıktığını iddia etti. Ardından Alkaş, sosyal medyada, "TFT yapım karşılıksız çek vererek beni dolandırdığı için dava açıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.
YAPIM ŞİRKETİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Mesaj sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Mürüvvet Ayfer, ödemenin yüklü miktarının yapıldığını, geriye kalan kısmın ise bankada meydana gelen bir sorun nedeniyle ödenmediğini belirterek kendisine iftira atıldığını savundu. Ayfer'in şikayeti üzerine Burak Alkaş hakkında soruşturma açıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü oyuncu, ödemenin yapılmadığını ve çekin karşılıksız çıktığını ileri sürerek sinirle böyle bir paylaşımda bulunduğunu ama kısa süre sonra sildiğini söyledi. Soruşturma sonunda Alkaş hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlendi.
580 LİRA ÖDEYECEK
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Alkaş, olayı kabul ederek kendisinin parasını alamadığını ve bu sebeple paylaşımda bulunduğunu tekrarladı. Duruşmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı ve sosyal medyada yapım şirketi hakkında paylaştığı hakaret içerikli mesaj nedeniyle Alkaş'a 3 ay 15 gün adli para cezası verildi. İyi hal indirimi alan ünlü oyuncu, 580 lira para cezası ödeyecek. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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