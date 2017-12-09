BİR CHP'Lİ BELEDİYEYE DAHA İNCELEME
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığından 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını duyurdu.
PAZARTESİ GÜNÜ DENETİM YAPILACAK
İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP'li belediyelere çevrildi. DHA muhabirine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar" dedi.
ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Hatırlanacağı üzere dün İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, görevden uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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