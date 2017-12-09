Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ DENETİM YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP'li belediyelere çevrildi. DHA muhabirine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar" dedi.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere dün İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: haberinburada