BİR DEVRİN SONU! SİLAHLARIN ADRESİNİ POLİSE YOLLADILAR...
İspanya ve Fransa'da faaliyet gösteren ETA, silahlarını teslim etmeye başladı
Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask ülkesinin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın bir süredir mücadele eden ETA, bugün silahlarını teslim etmeye başladı. Ayrılıkçı örgüt, silahları teslim etmenin ilk adımı olarak Fransız polisine Fransa´daki 12 silahın yerlerini içeren bir liste verdi.
Bask hükümetinin onayıyla Ram Manikkalingam tarafından koordine edilen Ulusal Doğrulama Komitesi´nin de bugün ETA'nın silah bırakmaya başladığını teyit etmesi bekleniyor.
kaynak:habertürk
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