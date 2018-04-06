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Bir Dönem Galatasaray'ın İstediği Tuchel, PSG'nin Başına Geçti

BİR DÖNEM GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ TUCHEL, PSG'NİN BAŞINA GEÇTİ

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, bir dönem Galatasaray'ın da istediği Thomas Tuchel'le anlaştı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Bir Dönem Galatasaray'ın İstediği Tuchel, Psg'nin Başına Geçti(5/10)1

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü netleşiyor.

ESPN'de yer alan iddiaya göre 44 yaşındaki Alman teknik adam Thomas Tuchel'in gelecek sezon PSG'nin başına geçeceği belirtildi. Genç çalıştırıcı için resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı ifade edildi.

PSG Başkanı Khelaifi'nin Tuchel tercihinde, Alman teknik direktörün Fransızca konuşması ve yaşı nedeniyle uzun vadeli planlama yapılabilir olması kaydedildi.

BAYERN'İ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in, teknik direktör Jupp Heynckes'in yerine düşündüğü Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel'in Bavyera ekibinden gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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