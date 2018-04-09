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Bir dönem kapanıyor: Takımdan ayrılıyorum

BİR DÖNEM KAPANIYOR: TAKIMDAN AYRILIYORUM

Atletico Madrid'in İspanyol forveti Fernando Torres, efsanesi olduğu kulübüne veda etti.

Tarih : 09 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Bir Dönem Kapanıyor: Takımdan Ayrılıyorum(8/10)4

Atletico Madrid'in efsane golcüleri arasında yer alan Fernando Torres, kulübüne veda etti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim, Atletico ile sözleşme yenilemeyeceğini ve takımından ayrılacağını söyledi.

Atletico Madrid Kulübü de Fernando Torres'in takımdan ayrılacağını duyururken İspanyol forvet oyuncusu için özel bir veda organizasyonu yapılacağı belirtildi.

ADI TÜRK TAKIMLARIYLA ANILIYOR

Fernando Torres'in adı son dönemlerde Türk takımlarıyla anılıyordu. İspanyol forvet oyuncusunun sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Torres'e Ibrahimovic'in ardından MLS'ten de ciddi teklifler geldiği belirtiliyor.

34 yaşındaki Fernando Torres, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 330 resmi maçta 113 gol attı 16 da asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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