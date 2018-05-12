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Bir dönemin sonu! Efsane kulüp küme düştü

BİR DÖNEMİN SONU! EFSANE KULÜP KÜME DÜŞTÜ

Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen Gençlerbirliği, efsane başkan İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda küme düştü.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Bir Dönemin Sonu! Efsane Kulüp Küme Düştü(7/10)3

Süper Ligin köklü takımlarından Gençlerbirliği, tarihinde ilk kez küme düştü! Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Gençlerbirliği, rakibine 3-1 mağlup olup bitime 1 hafta kala küme düştü.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 39, 49 ve 90. dakikalarda Mbaye Diagne'den gelirken Gençlerbirliği'nin tek sayısını 64. dakikada Elvis Manu kaydetti.

AHMET OĞUZ, TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 36. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa'da ise Trezeguet, sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve takımının son hafta oynayacağı Başakşehir maçında yer alamayacak.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Ümit Özat'ın ekibi, bu sonucun ardından 30 puanda kaldı ve Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kasımpaşa ise 46 puan ile 8. sıraya yükseldi.

Bu sezon 33 maçta 17 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, tarihinde ilk kez küme düşerken gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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