Birisinin dikkatini çekmek her şeyden önce kendinize güvenmeniz ve kişiliğinizi olduğu gibi ortaya koyabilmenizle ilgilidir. İşte bir erkeği kendinize aşık etmenin 20 yolu...



Kendiniz olun



Aslında verilebilecek tüm ipuçları öncelikle kendiniz olabilmekle alakalı. Eğer sahte iseniz, bir erkeği kendinize aşık edebilmenizin önemi yoktur çünkü aslında aşık olduğu kişi siz olmayacaksınızdır. Bu yüzden ne olursa olsun, kendiniz olun. Sonuçta siz de kendisi gibi davranmayan bir adama aşık olmak istemezsiniz, değil mi?



Görünümünüze özen gösterin



Birisine çekici gözükmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmelisiniz. Bu demek değildir ki daha zayıf olmak için ölümcül diyetlere girmelisiniz ya da gardırobunuzu baştan aşağıya yenilemeli ya da dramatik bir saç kesimi yaptırmalısınız. Sadece içinde iyi gözüktüğünüzü düşündüğünüz giysileri tercih edebilir, bakımlı dolaşır ve en güzel gülümsemenizi takınırsanız işe yarayacaktır. Önce kendinize olan güveninizin artmasına yarayacak sonra da ona çekici görünmenize yarayacaktır.



Dinleyin



Erkekler kendileri hakkında konuşmayı severler ve bunu yaparken kendilerini dinleyen kadınların çekici olduğunu düşünürler. Yani bir erkeği etkilemeye çalıştığınızda konuşmaktan çok dinlemeye dikkat etmelisiniz. Kendiniz, gündelik hayatınız vs hakkında yüzde 20 konuşuyor iseniz kalan yüzde 80lik konuşmayı onun yapmasına izin verin.



Gülün



Bir erkeği etkilemek istediğinizde mizah anlayışı oldukça önemlidir. Esprilerini anlamanız ve gülmeniz hatta başka bir espri ile karşılık vermeniz onun oldukça hoşuna gidecektir. Üstelik gülmenin yakışmadığı kadın yoktur.



Hoş bir tavır takının



Erkekler neşeli kadın sever. Kimse pesimist, negatif bir insanla vakit geçirmek istemez. Her şeye iyi tarafından bakın. İyi tavır takınan, olumlu ve ılımlı bir insan herkes tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanır.



Tatlı olun



Kadınlar bazen kedi gibi davranabilir. Özellikle kız kıza takıldıkları zamanlar acımasız olabilir, dedikodu yapmayı severler. Ama bu pek de tercih edilen bir davranış şekli değildir, özellikle de erkekler tarafından. Erkekler tatlı ve hırçın olmayan kadınları severler. Bu tür davranışlar arada bir mazur görülebilse de huy haline getirilmemelidir.



Flört edin



Erkekler ilgi görmekten ve beğenildiklerini bilmekten hoşlanır. Saçlarınızla oynamak, ufak temaslarda bulunmak ve anlattıklarını gülümseme ve kahkahalarla karşılamak işe yarayacaktır. Eski numaralar her zaman işe yarar.



Farklı olun



Farklı ve eşsiz olmanız herkesin dikkatini çekecektir, erkekler dahil. Karşılaşabileceği herhangi bir kız olmadığınızı fark etmesi onun üzerinize düşmesine sebep olur. Diyalog fırsatı yakaladığınızda sıradan ve alışılageldik şeylerden bahsetmeyin.



Zarif olun



Herkesin biraz karizması ve zarif bir yanı vardır. Elbette deli olduğunuz adamın etrafındayken bunu ortaya koymanız zor olabilir ama dilinizin dolanması ya da bacaklarınızın titremesine engel olmak zorundasınız. Onun karşınıza özgüveniniz ile çıkın ki etkileme şansınız olsun.



Fiziksel temasa ön ayak olun



Erkekler fiziksel teması sever ve dokunmak yakınlık kurmak için en hızlı yollardan birisidir. Öyleyse bir adamın dikkatini çekmeye çalışırken, oyuna temasları dahil edin. Örneğin yaptığı espriye gülerken yavaşça koluna dokunabilir ya da siz bir şey anlatırken eline parmaklarınız ile dokunabilirsiniz.



Bir şeyler ikram edin



Eskiler erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiğini söyler. Bunun ne kadar doğru olduğunu deneyerek görebilirsiniz. Ona yemeğe çıkmayı teklif edebilir ya da daha da iyisi onun için kendiniz bir sofra hazırlayabilirsiniz.



Ona özgürlük verin



Bir adam bir kadının kız arkadaşı olup olamayacağını değerlendirmeye başladığı zaman kimi testlere tabi tutar. Bu noktada yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi ona özgürlüğünü vermek olmalıdır. Çünkü eğer kendini kapana kıstırılmış gibi hissederse ışık hızıyla ortadan yok olacaktır. Yani arkadaşları ile harcayacağı, spor yaparken geçireceği ya da kendi başına ne yapmak istiyor ise ona harcayacağı zaman saygı göstereceğinizi en baştan bilmelidir.



Bırakın o sizi arasın



Onu hemen aramak, peşine düşmek, fazla üstüne düşmek asla işe yaramayacaktır. Üstelik sizinle gerçekten ilgileniyor ise arayacaktır, zaman tanıyın, sabırsız olmayın.



Aynalama taktikleri geliştirin



Biraz itici gözükebilir ama birisini etkilemeye ya da baştan çıkarmaya çalışıyorsanız, bu psikolojik stratejiye başvurmanız işe yarayabilir. Fiziksel eylem olarak size karşı ne yaparsa yapsın, bir süre bekledikten sonra aynısını ona yapın. Bu onun da kendisine açıklayamayacağı bir bağlantı yaratacaktır.



Göz teması kurun



Birisinin gözlerinin direk içine bakmak, o insanla yakınlık kurmanın en etkili yollarından birisidir. Öyleyse onu etkilemek için konuşurken gözlerinizi gözlerinden ayırmamaya özen gösterin. Elbette çok uzun bakmamalısınız, bir tacizci gibi görünmek istemiyorsanız.



Umutsuz görünmeyin



Erkekler kendilerine güvenen kadınlardan hoşlanır. O anda çok da öyle hissetmiyor olsanız bile öyle davranın. Ayrıca umutsuz olmanız için bir sebep yok, değil mi? Her şey yeni başlıyor.



Güvenilir olun



Herkes güvenebileceği insanları sever. İki insan arasındaki şeyler bazen gizli kalmalıdır, söz konusu olan en yakın arkadaşınız bile olsa, aranızda geçen her şeyi anlatmanız kötü sonuçlar doğurabilir.



Biraz gizem kalmalı



Açık bir kitap olmayın. Erkekler gizem sever. Daha fazlasını öğrenmek için geri gelmesini istiyorsanız ona kendiniz, hisleriniz ve hayatınızla ilgili her şeyi anlatmaktan çekinin. Daha fazlasını öğrenmek için geri gelmesini istiyorsunuz, öyle değil mi?



İlgi duyduğu şeyleri destekleyin



İlgi alanlarına ilgi göstermeniz hoşuna gidecektir. Üstelik bahsi geçen şeylerden her zaman hoşlanmanız gerekmez ama şans tanımanızda bir zarar yok. Üstelik siz de aynı beklentide olabilirsiniz. İlişki çift taraflı yaşanır.



Beklemeyi bilin



Ondan deli gibi hoşlanıyor, onun için deliriyor ve bir an önce sevişmek istiyor olabilirsiniz. Önce birbirinizi tanımanın tadını çıkarmalı ve anlık hevesler yüzünden uzun soluklu bir ilişkiyi baştan harcamamalısınız. Bazı şeyler beklemeye değer unutmayın, unutturmayın.