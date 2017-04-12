

Hükümet kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara devam ediyor. Çalışanlara iki seçenek sunulacak. İsteyen var olan sistemden gidecek isteyen yeni sisteme geçecek. Yeni Asır yazarı Faruk Erdem kıdem tazminatıyla ilgili detayları köşesine taşıdı. İşte o yazı:







Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olan ve işveren tarafından haksız ve nedensiz olarak işten çıkartılan her işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Yine kanunların düzenlediği haklı fesih şartları ile istifa eden bir kişi de kıdem tazminatı alabiliyor. Askere giden, emekli olan çalışanlar da ayrıldıklarında tazminat alabiliyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve 15 yıl 3.600 günü tamamlayan çalışanlar da istedikleri takdirde ayrılıp tazminatı alabiliyor.







Kadın işçinin evlenmesi sonrası 1 yıl içinde ayrılırsa tazminat ödeniyor. Yine ölüm halinde de tazminat ödeniyor.







kaynak:milliyet