ABD'de iptal edilen düğünü için yüklü miktardaki harcamalarının boşa gitmesini istemeyen bir kadın, organizasyon için kiralanan lüks salonda davetliler yerine evsizleri ağırladı.

The Indy Star gazetesinin haberine göre, Indiana eyaletinde yaşayan Sarah Cummins (25), nişanlısıyla bir hafta sonra yapılacak düğününü iptal etti.

Davetlilere düğünün iptal olduğunu ağlayarak bildirdiğini açıklayan Cummins, daha sonra tören için sipariş verilen yemeğin ve pastanın boşa gitmemesini istediğini belirtti.

30 BİN DOLAR ÖDEMİŞTİ

Cummins, düğünü iptal etmesine rağmen kiralanan mekan ile "iadesiz sözleşme" yaptığı için 30 bin dolarlık salon ve yemek masraflarını ödemek zorunda kaldı.

MASRAFLAR BOŞA GİTMESİN DİYE EVSİZLERİ ÇAĞIRDI

Harcamalarının boşa gitmesini istemeyen Cummins, düğününe davetliler yerine evsizleri çağırdı.

AKŞAM YEMEĞİ VE DÜĞÜN PASTASI İKRAM EDİLDİ

Cummins, tuttuğu otobüsle düğün salonuna getirttiği 100'ün üzerindeki evsize akşam yemeği verip, düğün pastası ikram etti.

DÜĞÜN MASRAFLARINI ÖDEMEKTE ZORLANMIŞLARDI

Cummins, düğün masraflarının büyük çoğunluğunu kendisi, ailesi ve eski nişanlısı Logan Araujo ile ortaklaşa ödediklerini, kalan bölümünü de Logan'ın aile dostlarından birinin kapattığını aktardı.

Kaynak: haberinburada