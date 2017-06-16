BİR HAFTADA 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin ve Siirt'te son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.
Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Siirt Pervari bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 60 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:gazetevatan
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