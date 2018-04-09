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BİR İLİ DOLANDIRAN 1300 YIL HAPSE MAHKUM FİRARİ ÇİFT, YAKAYI ELE VERDİ


Bir ili dolandıran 1300 yıl hapse mahkum firari çift, yakayı ele verdi
Tarih : 09 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Bir İli Dolandıran 1300 Yıl Hapse Mahkum Firari Çift, Yakayı Ele Verdi(7/10)3

Bursa'da çok sayıda kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran Uludağ İnşaat'ın yöneticilerinden Ahmet ve Rukiye Toğrul, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

YÜZLERCE KİŞİYİ EV SAHİBİ OLMA VAADİYLE KANDIRDILAR

Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi.

2 AY TAKİBİN ARDINDAN ANKARA'DA YAKALANDILAR

Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FİRARİ ÇİFT, BİN 300 YILA MAHKUM EDİLMİŞ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti.

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİ

Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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