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Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
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Bir İspanya klasiği! İşte bu yıl boğanın boynuzuna takılanlar

BİR İSPANYA KLASİĞİ! İŞTE BU YIL BOĞANIN BOYNUZUNA TAKILANLAR

İspanya'nın kuzeyinde bulunan Pamplona bölgesinde yapılan ünlü boğa koşusu tehlikeli anlara sahne oldu. Kırmızı giyinmiş insanları kovalayan boğalar 5 kişiyi yaraladı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar(10/10)6

İspanya'nın ünlü San Fermin festivali kapsamında yapılan boğa koşusunda 5 kişi yaralandı. İspanyol sağlık yetkilileri büyük ilgi gören festivalde 3 kişinin festivalin ilk günü yaralandığını, diğer 2 kişinin ise Cumartesi günü yaralandığını söyledi.

BOĞA KOŞUSU TEHLİKELİ ANLARA SAHNE OLDU, YARALILAR VAR

İspanya'nın kuzeyinde bulunan Pamplona bölgesinde yapılan ünlü San Fermin festivali kapsamında boğa koşusu tehlikeli anlara sahne oldu. Festivalin dördüncü gününde sürerken Pamplona sokaklarında kırmızı giyinmiş insanları kovalayan boğalar 4'ü ABD'li biri İspanyol 5 kişiyi yaraladı. İspanyol sağlık yetkilileri büyük ilgi gören festivalde 3 kişinin festivalin ilk günü yaralandığını, diğer 2 kişinin ise Cumartesi günü yaralandığını söyledi.

HER YIL 6-14 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENİYOR

Ortaçağ'dan kalma dini bir köke sahip olan festival her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü festivale her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce turist geliyor.

KOŞUYA KATILMAK İÇİN 18 YAŞINDAN BÜYÜK VE SAĞLIKLI OLMAK YETİYOR

Her gün bir kez olmak üzere 9 koşunun yapıldığı etkinliğe katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor. Katılımcıların beyaz pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyinmesi gereken festival kapsamında katılımcıların boyunlarına da San Fermin'in sembolü kırmızı fular bağlaması gerekiyor. Kural dışı koşanlara 750 ila 3 bin Euro arasında ceza kesiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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