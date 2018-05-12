Bir Kere Görüştü, Peşini Bırakmadı! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı
Fransa'daki Gol Düellosunda Futbolseverler Heyecana Doydu!
Abd'den Kuzey Kore'ye Şartlı Destek!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı
Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u Son Dakika Golüyle Geçti!
Gol Düellosunda Kazanan Erzurumspor! Var Sistemi İlk Kez Kullanıldı
39 İlçe 120 Nokta! Özel Hareket İstanbul'da Sokağa İndi
Mezarlıkta Ağlayan Gizemli Kızla İlgili Yeni Gelişme!
Türkiye'de Bir İlk! Var Sistemi İle Penaltı Verildi
Fenerbahçe'de Başkanlık Seçiminin Tarihi Değişti!
Deniz Kuvvetleri Komutanlığ 60 Kpss Puanıyla Astsubay Alacak
2,5 Yıldır Haber Yoktu, Muhtarı Ararken Kemikleri Bulundu
Trump'ın Ortağı Oğlu İçin Bodrum'da Ada Kapattı! Mehterle Yürüdüler
Mahkumları Taşıyan Araç Takla Attı: 3'ü Asker, 5 Yaralı
Başakşehir Şampiyonluk Umudunu Son Haftaya Taşıdı!
Akşener'den İsterse Yardımcısı Olurum Diyen Chp Adayı İnce'ye Cevap!
6 Yaşındaki Çocuk, Polisi Arayıp Yardım İstedi: Yetişin Annemi Dövüyor
Kocasını Metresiyle Basan Öfkeli Kadın, Havalimanını Birbirine Kattı
Bakanlık Personeli 100 Kişi Hastanelik Oldu!
Afrin Kahramanları İstanbul'a Geri Döndü!

Bir kere görüştü, peşini bırakmadı! Genç kadın tacizden tutuklandı

BİR KERE GÖRÜŞTÜ, PEŞİNİ BIRAKMADI! GENÇ KADIN TACİZDEN TUTUKLANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan genç adam, 31 yaşındaki bir kadının kendisini yüzlerce kez taciz ettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Bir Kere Görüştü, Peşini Bırakmadı! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı(9/10)5

31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, genç bir adamı taciz etmekten yargılanmaya başlandı. Kadın, tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme gibi şeylerle suçlanıyor.

GÜNDE 500 MESAJ ATIYOR

Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.

EVİNE GİZLİCE GİRDİ

Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.

"KANINLA BANYO YAPACAĞIM"

Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.

NAZİ SEMPATİZANI ÇIKTI

Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını "dahice" olarak nitelendiriyor.

31 yaşındaki takıntılı kadının adamın iş yerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadın tutuklandı.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bir  Kere  Görüştü  Peşini  Bırakmadı  Genç  Kadın  Tacizden  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER