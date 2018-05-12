Başbakan Yardımcısının Tahminine Göre Erdoğan'ın Alacağı Oy Oranı!
Süper Lige Yükselen Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i İstiyor
Bella Hadid, Kırmızı Halıda Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi
Abd Duyurdu! İşte Ortadoğu'yu Karıştıracak Tarih
İncirlik'teki Abd'li Askerlere Ramazan Ayı Ve Oruç Uyarısı Geldi!
Elon Musk'ın Trafikten Kaçış Tüneli Testlere Başlıyor
Ardahan'da Korkunç Kaza: 4 Ölü, 22 Yaralı!
Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı
Yurt Dışında Yaşayan Seçmenler İçin Son Gün Bugün!
Reuters Duyurdu! Yemen'de Türk Gemisine Füze Saldırısı İddiası
3 Yaşındaki Çocuk Komşusunun Kullandığı Aracın Altında Can Verdi
Aşırı Yağmurda Öğrenciler Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı!
Yeni Torba Meclis'e Sunuldu! Hgs-Ogs Cezası Olanlara Güzel Haber
Metrobüste Taciz! Genç Kız, O Anı Anlattı: Bacağıma Dokununca Bağırdım
Ünlü Youtuber, Kaçakçı Çıktı! Yaptıklarını Tek Tek Videoda Anlatmış
Seçim Öncesi Bomba İddia: 'casus Yazılım' Devreye Sokuldu
Bir Kez Görüştü! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı
Fransa'daki Gol Düellosunda Futbolseverler Heyecana Doydu!
Abd'den Kuzey Kore'ye Şartlı Destek!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı

Bir kez görüştü! Genç kadın tacizden tutuklandı

BİR KEZ GÖRÜŞTÜ! GENÇ KADIN TACİZDEN TUTUKLANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan genç adam, 31 yaşındaki bir kadının kendisini yüzlerce kez taciz ettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Bir Kez Görüştü! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı(10/10)11


31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, genç bir adamı taciz etmekten yargılanmaya başlandı. Kadın, tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme gibi şeylerle suçlanıyor.



GÜNDE 500 MESAJ ATIYOR



Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.



EVİNE GİZLİCE GİRDİ



Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.



"KANINLA BANYO YAPACAĞIM"



Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.



NAZİ SEMPATİZANI ÇIKTI



Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını "dahice" olarak nitelendiriyor.



31 yaşındaki takıntılı kadının adamın iş yerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadın tutuklandı.











 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Bir  Kez  Görüştü  Genç  Kadın  Tacizden  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER