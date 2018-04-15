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Bir kıvılcım yetti, Sakarya semalarını siyah bulutlar sardı

BİR KIVILCIM YETTİ, SAKARYA SEMALARINI SİYAH BULUTLAR SARDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB bölgesi içerisinde bulunan mobilya fabrikasının bir bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Dev fabrika küle döndü.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Bir Kıvılcım Yetti, Sakarya Semalarını Siyah Bulutlar Sardı(7/10)3

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından dev fabrika kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER BİR ANDA FABRİKANIN TAMAMINI SARDI

Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sanayi bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı.

FABRİKA TAMAMEN KÜL OLDU

Dumanların kilometrelerce öteden göründüğü yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken fabrika tamamen küle döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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