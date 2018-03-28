Ailesine Kavuşmak İçin Topladığı Para Kaybolan Suriyeli, İntihar Etti
Terörist Başı Fettullah Gülen'e Dolandırıcılıktan Soruşturma
Bir Mesajla 2 Milyon Liralık Vurgun! Paraları Alıp Mısır'a Tatile Gittiler
Btk Devreye Girdi! Rehber Casusları Denetim Kıskacında
Adana'da Ender Rastlanan Kuş Türü Görüntülendi
Milli Yıldıza Süper Lig Yolu Açıldı
Çiftlik Bank Operasyonunda Kara Para İncelemesi! 20 Şirketin Hesabı Bloke Edildi
Ak Parti Büyük Kongresi Haziran Ayında Yapılacak
Çocuğuyla Birlikte Tuvalete Giren Kadının Ardından Girip Cinsel Tacizde Bulundu
Beyaz'dan Sürpriz Karar! Rahatsız Olunca Pılını Pırtını Toplayıp Gitti
Kartal'da Tehlikeli Gerginlik! Zabıtalar Karşı Karşıya Geldi
Terlik Yutan Piton, Açlıktan Ölmesin Diye Ameliyat Edildi
7 Gollü Maçta Arjantin Fena Dağıldı
Abd Talimatı Verdi, Ypg Münbiç'te Direnmeyecek
İstanbul'da Sis, Kabus Gibi Boğaza Çöktü, Trafik Felç Oldu!
Üniversiteli Alara'nın, Odasında İntihar Ettiği Hocası Konuştu
Arjantinli Messi, İspanya'nın Attığı 6. Golden Sonra Tribünü Terk Etti
Paris Saint-Germain, Neymar'ın Fiyatını 400 Milyon Euro Olarak Belirledi
2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı
Muamma Bitti! Tarihi Görüşmeden İlk Görüntüler Geldi

Bir Mesajla 2 Milyon Liralık Vurgun! Paraları Alıp Mısır'a Tatile Gittiler

BİR MESAJLA 2 MİLYON LİRALIK VURGUN! PARALARI ALIP MISIR'A TATİLE GİTTİLER

"Size de kredi çıkartabiliriz" mesajıyla 5 bin kişiyi dolandıran çetenin 70 üyesi gözaltına alındı. Çete mensupları vurgun yaptıkları parayla Mısır'a tatile gitmiş.

Tarih : 28 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Bir Mesajla 2 Milyon Liralık Vurgun! Paraları Alıp Mısır'a Tatile Gittiler(6/10)2

İstanbul'un da arasında bulunduğu 3 ilde çağrı merkezi adı altında açtıkları ofislerden, "krediniz onaylandı" ve "size de kredi çıkartabiliriz" şeklinde mesaj gönderip tuzağa düşürerek, 5 bin kişiyi dolandırdığı tespit edilen bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 70 şebeke üyesi gözaltına alındı. Başını Bilal Gökçimen isimli dolandırıcının çektiği, 10 ay önce kurulan şebekenin, ilk incelemelere göre ilk 4 ayda 2 milyon liralık bir vurgun yaptığı tespit edildi. 51 mensubu tutuklanıp cezaevine konan şebekenin elebaşı ve mensuplarının vurgundan elde ettiği paralarla Mısır'a tatile çıkıp dalış turlarına katıldığı öğrenildi.

ÇAĞRI MERKEZİ ADI ALTINDA, 5 AYRI DOLANDIRICILIK OFİSİ

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da çağrı merkezi adı altında kurdukları 5 ayrı dolandırıcılık ofisinden, "krediniz onaylandı", "size de kredi çıkartabiliriz" şeklinde mesajları gönderdikleri vatandaşlardan kendilerine geri dönüş yapanlara, kendilerini bankalarla anlaşmalı danışmanlık hizmeti veren Kredi Pro Firması'nın görevlisi olarak tanıtan şebeke üyesi şüpheliler, telefonla temasa geçtikleri vatandaşlardan kimlik ve adres bilgilerini aldılar.

500 LİRA MASRAF, 400 LİRA EVRAK KARGO ÜCRETİ

Kimlik ve adres bilgileri alınan vatandaşlara "Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor" diyerek sözde onay koduyla PTT ve kargo firmalarına yönlendirildi. PTT ve kargo firmalarına giden mağdurlar, çete üyelerinin verdikleri hesaplar ile isimlere işlem masrafı adı altında 500'er lira para yatırdı. Kredi için gerekli bilgilerin kendilerine yollandığını düşünen ve isimlerine gelen evrak kargo paketlerini de 400'er lira ödeyerek alan vatandaşlar, daha sonra irtibat halinde oldukları telefon numaralarına ulaşamadılar. Telefonlara cevap alamayıp, bekledikleri kredilerinde banka hesaplarına yatmadığını gören vatandaşlar dolandırıldıklarını fark ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

51 TUTUKLAMA, 19 ADLİ KONTROL

Şikayetler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Polisi, yaptığı altı aylık takiple şebeke üyelerinin çağrı merkezi olarak kullandıkları adresleri tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de şebekeye ait 5 çağrı merkezi ofisine baskın yapan ekipler, şebeke elebaşı olarak belirledikleri Bilal Gökçimen isimli dolandırıcıyı İzmir'deki lüks villasında yakalayarak gözaltına aldı. Çağrı merkezlerinde çalışan ve şebeke elebaşının talimatları doğrultusunda vatandaşları tuzağa düşürerek dolandıran aralarında kadınlarında bulunduğu 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki 15 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AİLECEK MISIR TURU

Şebekeye yönelik operasyonda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen 87 dizüstü bilgisayar, 160 sim kart, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 24 harici bellek, 10 hafıza kartı, 8 tablet bilgisayar, kişisel bilgilerin bulunduğu not defteri, çok sayıda fatura, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçiren siber polisi, yaptığı çalışmalarda şebekenin elebaşı Bilal Gökçimen'in vurgundan elde ettiği paralarla ailesi ile birlikte geçtiğimiz Haziran ayında Mısır'a tatile gittiğini ve dalış turlarına katıldığını tespit etti.

VURGUNUN TAM MİKTARI ARAŞTIRILIYOR

Şebeke liderinin sosyal medya hesabından ulaşılan fotoğraflarla ortaya çıkan vurgun tatiline katılan Gökçimen'in eşi Tuğçe Gökçimen ile çete üyesi G.A.'nın sekiz aylık hamile olmaları ve doğumlarının yakın olması sebebiyle sağlık durumları göz önüne alınarak adli kontrolle serbest bırakıldıkları öğrenildi. 10 ay önce kurulan şebekenin, 4 aylık süre zarfındaki vurgununun 2 milyon lira olduğunu tespit eden polisin, şebekenin geriye kalan 6 aylık vurgun süresine yönelik çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bir  Mesajla  2  Milyon  Liralık  Vurgun  Paraları  Alıp  Mısır  A  Tatile  
Gittiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER