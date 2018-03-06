BİR SEN EKSİKTİN! İZLANDALI TERÖRİST YPG SAFLARINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı 46. gününde başarıyla devam ederken terör örgütü YPG'nin içindeki kirlik ortaklıklar bir bir ortaya çıkıyor.
İZLANDA VATANDAŞI, 32 YAŞINDA TERÖRİST
YPG/PKK saflarında Türkiye'ye karşı savaşan İzlanda vatandaşı 32 yaşındaki terörist Haukur Hilmarsson'un 24 Şubat'ta Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.
İZLANDA'YA GÖNDERİLECEK
Teröristin cenazesinin önümüzdeki günlerde ülkesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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