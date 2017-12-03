BİR SİZ EKSİKTİNİZ! SURİYELİ FEMİNİSTLER HAREKETE GEÇTİ
Suriyeli feministler, Cenevre'de devam eden Suriye barış görüşmelerinde yer almak için harekete geçti.
2011 yılından beri ABD'den Rusya'ya, İran'dan Çin'e kadar hemen hemen uluslararası tüm güçlerin müdahil olduğu Suriye krizinde yeni bir aktör daha sahneye çıktı. Şimdi de sürece feministler dahil oldu. Feministler, Cenevre'de başlayan Suriye barış görüşmelerinde söz hakkı istiyor.
FENİSTLER CENEVRE'DE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR
Suriye'de kadın hakları savunucuları ve feministler dünyanın diğer bölgelerinde kadınların doğuştan sahip oldukları özgürlükleri istiyor ve bu nedenle Cenevre'de başlayan Suriye barış görüşmelerinde onlar da söz hakkı istiyor. Cenevre'de sekizincisi gerçekleşen Suriye barış görüşmeleri 15 Aralık tarihine kadar devam ediyor olacak."NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"
Ataerkil bir kültüre sahip Suriye'de feministler toplumda kadının önündeki engellerden habersiz olmadıklarını belirterek yedi yıl süren savaşın ardından Cenevre'de başlayan barış görüşmelerinde koltuk istiyor. Suriye muhalefetinden bir feminist olan Dima Moussa, "Sesimizin duyulduğundan emin olmak için buradayız. Ne istediğimizi biliyoruz. Suriye'nin yeniden inşasının bir parçası olmak istiyoruz" dedi.
"BU TARİHİ BİR AN"
Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Staffan de Mistura Şubat 2016'da 12 farklı sivil toplum kuruluşunu temsil eden kadınlardan Suriye Kadın Danışman Kurulu kurmuş BM Kadın Başkanı Phumzile Mlambo-Ngcuka kurul için "Bu tarihi bir an. Kadınlar barış sürecinde en temel çözüm ortaklarıdır" demişti.
Fakat Cenevre'de barış müzakerelerinde ülkeyi temsil eden 26 kişinin sadece dördü kadın.
Kaynak: haberinburada
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