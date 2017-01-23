Kış hastalıkları herkesi canından bezdirdi. İlaçlara rağmen bir türlü geçmeyen öksürük ise bıktırdı. Uzmanlar inatçı öksürüğe karşı bitkisel yakı tavsiye etti:



"Rendelediğiniz bir miktar zencefili bal, zeytinyağı ve un ile karıştırın. Daha sonra gazlı bezin üzerine sürun. Bu bezi göğsünüze yapıştırın. Üzerini bir havlu ile sarıp yatın. Ertesi sabah öksürüğünüzün hafiflediğini göreceksiniz.



Karışımı çocuklar için yapacaksanız, onlarda yakının 2-3 saat kalmasına özen gösterin. Zencefil içeriğinden dolayı bu yakı terlemeye yol açacaktır. Çocuğun terli kıyafetlerini değiştirmek önemli."







kaynak:sabah