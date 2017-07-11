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BİR YIL SONRA OĞULLARI YERİNE MEZAR TAŞLARINA SARILIP AĞLADI


Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Tarih : 11 Temmuz 2017, 13:40
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince şehit edilen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un şehitlikteki anma törenine katılan annesi ve babası, çocuklarının mezar taşlarına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

GÖLBAŞI'NA YAPILAN HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT EDİLDİLER

Helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara'ya giden ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler tarafından Gölbaşı'na yapılan hava saldırısında şehit edildi.

Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kent protokolü ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in katılımıyla ikiz kardeşlerin mezarının bulunduğu Ali Hocalı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Törende, ikiz kardeşlerin annesi Senem Oruç ve babası Ali Oruç, çocuklarının mezar taşlarına sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, evlatlarının şehitlik mertebesine ulaştığını belirtip daha fazla mezar başında ağlamamalarını öğütleyerek, anne ve babayı mezar başından uzaklaştırdı. Evli olan her iki şehidin de eşleri güçlükle ayakta durabildi. Fenalaşan anne Senem Oruç'a sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Ali Oruç ise FETÖ'ye tepki gösterdi.

Kent protokolü şehit kardeşlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, dualarla son buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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